YaroslavZDesign

Ярослав YaroslavZDesign

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Создание сайта под ключ!Создание дизайна баннеров, логотипов, брошюр и многого другого!!

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав. Я графический дизайнер.

Я предлагаю вот такие услуги за низкую цену!

  • Создание сайта под ключ(дизайн+верстка)- от 10.000 рублей!
  • Создание дизайна сайт - от 2.500 рублей!
  • Создание логотипа - от 500 рублей!
  • Создание баннера - от 1.000 рублей!
  • дополнительные дизайнерские услуги(обложки, брошюры и другое)- от 250р
Как я работаю?

  • Я пишу нахожу вам и мы связываемся.
  • Мы обговариваем работу, сроки, цены и прочее.
  • Вы делаете предоплату(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
  • Я создаю скетч работы и вы его оцениваю.
  • Я переделываю скетч (ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ)
  • Я создаю окончательный вариант работы и пересылаю его вам.
  • Вы оцениваете и я поправляю работу.
  • Вы переводите деньги.
Даже после переведения денег вы можете просить меня о переделке работы.

Немного истории о моем опыте работы.

﻿впервые заниматься фотошопом я начал четыре года назад, через месяц я нанялся в дизайнерскую группу в ВК по оформление дизайна на YouTube и дополнительных услугах. проработал я там около года и нанялся к одному ютуберу, на тот момент у него было около 15 тысяч подписчиков, проработав еще год я перешел на фриланс, т.к. чувствовал, что могу делать больше и по сложнее.  первые заказы, первый опыт и спустя год, когда я спокойно могу назвать себя экспертом я работаю на 5 фриланс биржах.

Какова гарантия моего качества?

  • Более чем 300 довольных отзывов клиентов
  • Выполнино более чем 100 баннеров для клиентов, 20 веб-сайтов, 70 логотипов и 30 мелкого дизайна.
  • Опыт работы 5 лет.
  • Примеры крутых работ.

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Хочешь крутой дизайн? Тебе ко мне! 

Я в социальных сетях:

VK-https://vk.com/thelimee

INST-thelime.focci

E-Mail-[email protected]

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Отзывы заказчиков

maxors
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Оформление группы ВК
Выполнил работу, все устраивает, рекомендую!
очень приятный заказчик, хорошее ТЗ-рекомендую, с оплатой проблем не возникло!
Ответный отзыв