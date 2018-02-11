Создание сайта под ключ!Создание дизайна баннеров, логотипов, брошюр и многого другого!!
Здравствуйте! Меня зовут Ярослав. Я графический дизайнер.
Я предлагаю вот такие услуги за низкую цену!
- Создание сайта под ключ(дизайн+верстка)- от 10.000 рублей!
- Создание дизайна сайт - от 2.500 рублей!
- Создание логотипа - от 500 рублей!
- Создание баннера - от 1.000 рублей!
- дополнительные дизайнерские услуги(обложки, брошюры и другое)- от 250р
- Я пишу нахожу вам и мы связываемся.
- Мы обговариваем работу, сроки, цены и прочее.
- Вы делаете предоплату(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)
- Я создаю скетч работы и вы его оцениваю.
- Я переделываю скетч (ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ)
- Я создаю окончательный вариант работы и пересылаю его вам.
- Вы оцениваете и я поправляю работу.
- Вы переводите деньги.
Немного истории о моем опыте работы.
впервые заниматься фотошопом я начал четыре года назад, через месяц я нанялся в дизайнерскую группу в ВК по оформление дизайна на YouTube и дополнительных услугах. проработал я там около года и нанялся к одному ютуберу, на тот момент у него было около 15 тысяч подписчиков, проработав еще год я перешел на фриланс, т.к. чувствовал, что могу делать больше и по сложнее. первые заказы, первый опыт и спустя год, когда я спокойно могу назвать себя экспертом я работаю на 5 фриланс биржах.
Какова гарантия моего качества?
- Более чем 300 довольных отзывов клиентов
- Выполнино более чем 100 баннеров для клиентов, 20 веб-сайтов, 70 логотипов и 30 мелкого дизайна.
- Опыт работы 5 лет.
- Примеры крутых работ.
Хочешь крутой дизайн? Тебе ко мне!
Я в социальных сетях:
INST-thelime.focci
E-Mail-[email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Выполнил работу, все устраивает, рекомендую!
Ответный отзыв
очень приятный заказчик, хорошее ТЗ-рекомендую, с оплатой проблем не возникло!