Создание сайта под ключ!Создание дизайна баннеров, логотипов, брошюр и многого другого!!

Здравствуйте! Меня зовут Ярослав. Я графический дизайнер.

Я предлагаю вот такие услуги за низкую цену!

Создание сайта под ключ(дизайн+верстка)- от 10.000 рублей!

Создание дизайна сайт - от 2.500 рублей!

Создание логотипа - от 500 рублей!

Создание баннера - от 1.000 рублей!

дополнительные дизайнерские услуги(обложки, брошюры и другое)- от 250р

Я пишу нахожу вам и мы связываемся.

Мы обговариваем работу, сроки, цены и прочее.

Вы делаете предоплату(НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Я создаю скетч работы и вы его оцениваю.

Я переделываю скетч (ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ)

Я создаю окончательный вариант работы и пересылаю его вам.

Вы оцениваете и я поправляю работу.

Вы переводите деньги.

Немного истории о моем опыте работы.

﻿впервые заниматься фотошопом я начал четыре года назад, через месяц я нанялся в дизайнерскую группу в ВК по оформление дизайна на YouTube и дополнительных услугах. проработал я там около года и нанялся к одному ютуберу, на тот момент у него было около 15 тысяч подписчиков, проработав еще год я перешел на фриланс, т.к. чувствовал, что могу делать больше и по сложнее. первые заказы, первый опыт и спустя год, когда я спокойно могу назвать себя экспертом я работаю на 5 фриланс биржах.

Какова гарантия моего качества?

Более чем 300 довольных отзывов клиентов

Выполнино более чем 100 баннеров для клиентов, 20 веб-сайтов, 70 логотипов и 30 мелкого дизайна.

Опыт работы 5 лет.

Примеры крутых работ.

﻿

﻿

Хочешь крутой дизайн? Тебе ко мне!

Я в социальных сетях:

VK-https://vk.com/thelimee

INST-thelime.focci

E-Mail-[email protected]

﻿