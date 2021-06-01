Yaroslav_Rube

Интегрирую и настрою Roistat
Настрою Roistat под ваши задачи.
Подключаю и настраиваю:
- Сайт (установка счётчика, создание заявок с форм сайта);
- Метрику (Яндекс.Метрика, Google Analytics);
- Телефонию (Zadarma, UIS, Calltouch);
- Коллтрекинг Roistat;
- CRM (Bitrix24, amoCRM);
- Обратный звонок (JivoSite);
- Ловец лидов;
- Соц. сети;
- Рекламные кабинеты (Яндекс.Директ, Google Adwords).
и другие инструменты, доступные в Roistat.
В скобках указаны примеры сервисов, с которыми интегрирую Roistat.
Есть опыт проектной работы.
Бесплатно консультирую по использованию сервиса после сдачи проекта.
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