Yaroslav_Rube

Интегрирую и настрою Roistat

Настрою Roistat под ваши задачи.

Подключаю и настраиваю:

- Сайт (установка счётчика, создание заявок с форм сайта);

- Метрику (Яндекс.Метрика, Google Analytics);

- Телефонию (Zadarma, UIS, Calltouch);

- Коллтрекинг Roistat;

- CRM (Bitrix24, amoCRM);

- Обратный звонок (JivoSite);

- Ловец лидов;

- Соц. сети;

- Рекламные кабинеты (Яндекс.Директ, Google Adwords).

и другие инструменты, доступные в Roistat.

В скобках указаны примеры сервисов, с которыми интегрирую Roistat.

Есть опыт проектной работы.

Бесплатно консультирую по использованию сервиса после сдачи проекта.