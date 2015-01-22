Опыт - 13 лет. Автор и редактор статей, сайтов, сценарист сериалов, телепроектов, документальных фильмов, рекламных роликов.

34 года. Киев

копирайтер / редактор (удаленно)

[email protected] / skype:yaroslav.zagreba

Более 13 лет осмысленного труда в СМИ, из них 7 – на телевидении: автор, сценарист,

журналист, редактор, шеф-редактор. Опыт управления коллективом – до 40 человек.

В портфолио сотни текстов различных жанров: заметки, статьи, обзоры и аналитика, интервью, сюжеты, сценарии документальных и короткометражных фильмов, научно-познавательных

программ и передач, игровых сериалов, клипов, рекламных, социальных и вирусных

роликов, подводки для телеведущих, анонсы, комиксы, детские книжки, настольные

игры, пресс-релизы.

Выполнял работу для Галилео (СТС), ТК ИНТЕР, ТК НОВЫЙ КАНАЛ, СТАРМЕДИА, РЕН ТВ, «Пятая стража» (ТВ3), Лесник (НТВ), Галилео (К1), ISTIL Studios, ТК СТБ, UBC, РА Digital Lab,

РА Ogilvy, ТК Футбол, ТК Первый деловой, ТК СІТІ, ТК ГЛАС, ТК К1, ТК БТБ, New

day Prodaction, ТК Тонис, Утро с Интером, ТК РАДА, KP Media, журнал «Профиль»,

журнал «Бизнес», ИА «Украинские новости, Газета 2000, КАМАЗ, СВЯЗНОЙ, Sandora,

Tetra Pak, Park Lane, Metlife Alico, Billerbeck, GlobalLogic, Boundi caffe,

Козырная карта, Орматек, Philips, Caleo, Roshen, 100 профессий, Киевстар,

Киевский городской крейсерский яхт клуб, Олком, Киевский клуб

воздухоплавательного спорта Pilot, Федерация хоккея Украины, Немо, Плеяды, ADEF-UKRAINE,

ресторан «Караван», Ресторан «Скатерть самобранка», Киевская служба спасения,

Kompozit, команда дрифтеров А. Говорова, NOVATOR FILM, Киевский муниципальный

театр кукол, Пиро-шоу.

Примеры работ готов представить по треванию.

Навыки журналиста и редактора в печатной прессе и Интернете: написание статей на

различные темы, как по заданию редакции, так и по личной инициативе.

Журналистская отработка новостей, событий, информационных поводов, интервью,

мероприятий, происшествий, скандалов, пресс-конференций, выставок,

пресс-релизов, подготовка новостей, панорам рынка и обзорно-аналитических

материалов.

Организация работы издания в отрасли «с нуля». Ведение постоянных рубрик. Налаживание

долгосрочного сотрудничества с экспертами, участниками отрасли, ньюсмейкерами и

неофициальными информаторами. Тематический мониторинг и анализ информации.

Профессиональные и личные качества редактора: умею наладить успешное коллективное творчество и сотрудничество. Сам могу эффективно трудиться над разными темами одновременно.

Тщательно вычитываю материалы. Быстро ориентируюсь в ситуации, нахожу нужную

информацию и людей. Легко обучаюсь, имею аналитический склад ума, четко понимаю

и ставлю задачи. Выдаю результат в сжатые сроки без потери качества.

Обладаю лидерскими и организаторскими качествами, инициативен, ответственен, критичен к

своей работе и работе подчиненных, настойчив, пунктуален, общителен, быстро

нахожу контакт с людьми, постоянно занимаюсь самообразованием.

Навыки редактора, журналиста и сценариста на ТВ: организация съемочного процесса по

созданию телепродукта. Инициирование идей и разработка концепция проектов в

целом и отдельных тем. Написание сценариев и синопсисов документальных фильмов,

сюжетов, проектов. Поиск экспертов и героев, подбор информации, постановка и

съемка лайфов героев и экспертов, разработка и съемка экспериментов, подбор

локаций. Проведение интервью на камеру с экспертами и героями. Съемки скрытой

камерой.

Дополнительно: высшее образование – психология, НПУ им.Драгоманова. Курс Академии киноискусств при New York Film Academy – сценаристика сериалов и питчинг, Курс Интершколы – редактор и сценарист.

Уверенный пользователь всеми необходимыми программами для оперативной работы с текстами,

таблицами, иллюстрациями, базами данных. Имею навыки работы с программами для

обработки фото и видео: Acrobat, Photoshop, Edius,Adobe AfterEffects.

Увлекаюсь кинематографией, историей, философией, психологией, спортом (борьба, велик,

туризм).

Опытработы - сейчас: на фрилансе копирайтер, автор и редактор статей, сайтов, сценарист

сериалов, телепроектов, рекламных и вирусных роликов.

раньше - журналы газеты и сайты:

журналист в экономических еженедельниках:«Профиль: международный деловой журнал», рубрика «Бизнес», журнал «Деловой», журнал «Бизнес».

журналист/редактор в профильных изданиях: «Газета 2000»,KP Media, основная рубрика журнала «Новый Адрес: гид по недвижимости» и интернет-портал «Дом-дом, «Продукты и ингредиенты», отдел«Компании и рынки», «Агроденьги: всё про аграрный бизнес», «ЭСТА: энергосбережения и автоматизация», «Холод:для специалистов холодильной и климатической отраслей», «Камень: про природный камень, его переработку и использование», «NEXT: журнал об электронной технике», «Мастер: строительство-ремонт-обустройтво», «Идеальный дом: практический журнал о ремонте и дизайне интерьера», «Elite Club», рубрика «Интерьер дома»,корпоративные издания («Эрсте Банк» и др.). Информационное агентство «Украинские Новости» - корреспондент ряда экономических рубрик, Научно-популярный журнал «Памятки Украины» - фотокорреспондент.

- телевидение:

«Новый Канал», утреннее шоу «Подъём», шеф-редактор

Телеканал БТБ (НБУ), шеф-редактор Службы новостей

Продакшн «Телеформат», автор программы «Галилео» (СТС)

«Продакшн Студия«Картли», руководитель, редактор исценарист проектов для утреннего шоу (Интер)

«Стар Медиа», сценарист-журналист программы «Галилео» (К1)

«Нью Дей», продюсер проекта «100 профессий» (Тонис), редактор, сценарист

«Медиа-Фильм», и.о. шеф-редактора Службы новостей телеканала РАДА

ISTIL Studios, сценарист документального цикла «Азартные игры» (Интер)

Телеканал СТБ, журналист и сценарист телефильмов цикла «Правила жизни»

Телеканал «Глас», автор цикловых проектов,сценарист телефильмов

Телеканал UBC, выпускающий редактор новостей(вечерняя смена)

Телеканал «Первый деловой», выпускающий редактор новостей «Бизнес он-лайн»