Работа с текстами профессионально: оригинально, грамотно, в срок

Работаю со словом давно и продуктивно: ученая степень по филологии, более 70 научных публикаций, преподавательский стаж. Активно осваиваю копирайтинг (тексты для любой целевой аудитории), редактирую и корректирую, пишу научные работы на заказ (гуманитарные науки). Сдаю проекты вовремя, готова нести материальную ответственность за срыв сроков. Слышу заказчика: четко выполняю ТЗ и адекватно реагирую на замечания. Моя цель - создание интересного и качественного контента. Иногда умничаю - не обращайте внимания :)