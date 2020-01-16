Переклад англійська/перевод английский, озвучка, написание/написання текстів, віршів, творів
Якісно і досвідчено надаю послуги перекладу в парах:
англійська - українська/ російська
українська/російська -англійська
Озвучую!
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Пишу!
Переможець "Справи сімейні" 2013 кращий прозовий твір
Переможець кращий вірш 2017 War in Ukraine
Автор у альманасі Скіфія Олександра Апалькова.
Досвід стажування - газета "День"
ПРИКЛАДИ ПЕРЕКЛАДІВ/НАПИСАНЬ - за згодою та бажанням клієнта