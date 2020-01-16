Переклад англійська/перевод английский, озвучка, написание/написання текстів, віршів, творів

Якісно і досвідчено надаю послуги перекладу в парах:

англійська - українська/ російська

українська/російська -англійська

Озвучую!

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Переможець "Справи сімейні" 2013 кращий прозовий твір

Переможець кращий вірш 2017 War in Ukraine

Автор у альманасі Скіфія Олександра Апалькова.

Досвід стажування - газета "День"

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