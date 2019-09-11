Яна: Сертифицированный контент-менеджер 1С Битрикс и специалист по рекламе Google AdWords. Актуальное портфолио: https://textmir.com/portfolio/

Александр: Сертифицированный дизайнер AutoCad 3ds Max. Актуальное портфолио: https://www.behance.net/charly648aec

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Приветствуем! Предлагаем комплексные услуги по SEO-оптимизации сайта, копирайтингу и веб-дизайну. С радостью возьмемся за интересный проект.

Услуги:

- информационные, продающие, SEO-тексты;

- публикация контента (работаем со всеми CMS);

- ретушь фотографий;

- полиграфический дизайн;

- графический веб-дизайн;

- 3D графика моделирование и интерьер;

- SMM, оформление соц. сетей;

- аудит и SEO оптимизация сайта (SEO, СЯ, перелинковка, мета-теги, HTML).

Сертификаты, актуальное портфолио, рекомендации: http://www.textmir.com

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ВАЖНО: Копирайтинг и дизайн - это воплощение идеи в жизнь в единственном и неповторимом экземпляре.

Цените интеллектуальную работу!

Всех, кто не ценит интеллектуальный труд, просим не беспокоить! Даром ничего не делаем, себе в убыток не работаем! Нехватка средств в чьем-то кармане не говорит о том, что мы должны обесценивать свое время, труд и индивидуальность своей работы. Мы не обладаем талантом работать ДАРОМ! :)

Т.к. вся работа ведется удаленно, задания по проектам рассматриваются только в письменной форме.

Предоплата (100% или 50% зависит от суммы заказа)

Тестовые - только по оплате. Как мы работаем - см. портфолио. Все в открытом доступе!

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Всегда на связи:

skype: yaslex.master

[email protected]

https://www.instagram.com/ys.textmir

http://starikova.top/