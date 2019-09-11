Яна: Сертифицированный контент-менеджер 1С Битрикс и специалист по рекламе Google AdWords. Актуальное портфолио: https://textmir.com/portfolio/
Александр: Сертифицированный дизайнер AutoCad 3ds Max. Актуальное портфолио: https://www.behance.net/charly648aec
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Приветствуем! Предлагаем комплексные услуги по SEO-оптимизации сайта, копирайтингу и веб-дизайну. С радостью возьмемся за интересный проект.
Услуги:
- информационные, продающие, SEO-тексты;
- публикация контента (работаем со всеми CMS);
- ретушь фотографий;
- полиграфический дизайн;
- графический веб-дизайн;
- 3D графика моделирование и интерьер;
- SMM, оформление соц. сетей;
- аудит и SEO оптимизация сайта (SEO, СЯ, перелинковка, мета-теги, HTML).
Сертификаты, актуальное портфолио, рекомендации: http://www.textmir.com
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ВАЖНО: Копирайтинг и дизайн - это воплощение идеи в жизнь в единственном и неповторимом экземпляре.
Цените интеллектуальную работу!
Всех, кто не ценит интеллектуальный труд, просим не беспокоить! Даром ничего не делаем, себе в убыток не работаем! Нехватка средств в чьем-то кармане не говорит о том, что мы должны обесценивать свое время, труд и индивидуальность своей работы. Мы не обладаем талантом работать ДАРОМ! :)
Т.к. вся работа ведется удаленно, задания по проектам рассматриваются только в письменной форме.
Предоплата (100% или 50% зависит от суммы заказа)
Тестовые - только по оплате. Как мы работаем - см. портфолио. Все в открытом доступе!
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Всегда на связи:
skype: yaslex.master
https://www.instagram.com/ys.textmir