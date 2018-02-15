YaslexY

Юлия YaslexY

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Я являюсь менеджером контент-студии Яны Стариковой. Сертифицированный контент-менеджер 1С Битрикс и специалист по рекламе Google AdWords.

Предлагаем комплексные услуги по SEO-оптимизации сайта и копирайтингу. С радостью возьмемся за интересный проект.

Услуги:

  • Анализ и оптимальная расстановка поисковых акцентов целевых запросов на страницы сайта
  • Оптимизация ссылочной структуры сайта и программного кода под алгоритмы индексирования поисковых систем.
  • Подготовка релевантных текстов и оптимизация содержания сайта под определенные целевые запросы
  • Добавление сайта в поисковые системы
  • Управление внешними факторами значимости сайта. Оптимизация ссылочной массы и добавление ссылок с внешних ресурсов
  • Раскрутка сайта в поисковых системах
  • Мониторинг и анализ позиций ключевых слов и позиций сайтов конкурентов в результатах поиска
А так же:

  • Провожу аудит сайта - консультирую по развитию веб-сайта
  • Выработаю стратегию по продвижению в интернете вашего бизнеса.
  • Подберу продающие запросы, сформирую семантическое ядро.
  • Провожу комплексную SEO  оптимизацию сайта.
  • Гарантирую открытую отчетность.
  • Наполнение сайтов интересными, продающими текстами, картинками,слоганами.
Портфолио: http://textmir.com/portfolio/

Для связи контакты: admin@textmir.com 

Скайп yasllex.master

Телефон вайбер/вацап/телегр +79887965522

 