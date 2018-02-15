Я являюсь менеджером контент-студии Яны Стариковой. Сертифицированный контент-менеджер 1С Битрикс и специалист по рекламе Google AdWords.
Предлагаем комплексные услуги по SEO-оптимизации сайта и копирайтингу. С радостью возьмемся за интересный проект.
Услуги:
- Анализ и оптимальная расстановка поисковых акцентов целевых запросов на страницы сайта
- Оптимизация ссылочной структуры сайта и программного кода под алгоритмы индексирования поисковых систем.
- Подготовка релевантных текстов и оптимизация содержания сайта под определенные целевые запросы
- Добавление сайта в поисковые системы
- Управление внешними факторами значимости сайта. Оптимизация ссылочной массы и добавление ссылок с внешних ресурсов
- Раскрутка сайта в поисковых системах
- Мониторинг и анализ позиций ключевых слов и позиций сайтов конкурентов в результатах поиска
- Провожу аудит сайта - консультирую по развитию веб-сайта
- Выработаю стратегию по продвижению в интернете вашего бизнеса.
- Подберу продающие запросы, сформирую семантическое ядро.
- Провожу комплексную SEO оптимизацию сайта.
- Гарантирую открытую отчетность.
- Наполнение сайтов интересными, продающими текстами, картинками,слоганами.
Для связи контакты: admin@textmir.com
Скайп yasllex.master
Телефон вайбер/вацап/телегр +79887965522