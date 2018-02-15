Я являюсь менеджером контент-студии Яны Стариковой. Сертифицированный контент-менеджер 1С Битрикс и специалист по рекламе Google AdWords.

Предлагаем комплексные услуги по SEO-оптимизации сайта и копирайтингу. С радостью возьмемся за интересный проект.

Услуги:

Анализ и оптимальная расстановка поисковых акцентов целевых запросов на страницы сайта

Оптимизация ссылочной структуры сайта и программного кода под алгоритмы индексирования поисковых систем.

Подготовка релевантных текстов и оптимизация содержания сайта под определенные целевые запросы

Добавление сайта в поисковые системы

Управление внешними факторами значимости сайта. Оптимизация ссылочной массы и добавление ссылок с внешних ресурсов

Раскрутка сайта в поисковых системах

Мониторинг и анализ позиций ключевых слов и позиций сайтов конкурентов в результатах поиска

А так же:

Провожу аудит сайта - консультирую по развитию веб-сайта

Выработаю стратегию по продвижению в интернете вашего бизнеса.

Подберу продающие запросы, сформирую семантическое ядро.

Провожу комплексную SEO оптимизацию сайта.

Гарантирую открытую отчетность.

Наполнение сайтов интересными, продающими текстами, картинками,слоганами.

Для связи контакты: admin @ textmir . com

Скайп yasllex.master

Телефон вайбер/вацап/телегр +79887965522