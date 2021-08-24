Я Яна и я СММ маркетолог

Оформлением визуала ленты (6/9/12 постов) - 800/1100/1500 рублей

Оформление шапки профиля (составить УТП, тезисы и офер) так, чтобы шапка работала на вас- 600 рублей

Составлю контент план ленты(на 12/30 дней) 1700/2500 рублей

Контент план ленты + написание постов 30 дней - 8000 рублей

Создание ссылку для связи - 1500 рублей

Аудит (разбор профиля) - 2000 рублей

Ведение аккаунта под ключ от 25000 рублей

Ведение сторис от 5 сторис в день 30 дней - 9000 рублей

Продвижение аккаунта в соц сетях (массовый фоловинг, таргет, взаимные рекламы, гостевые посты)

А так же мелкие разовые услуги (написание постов 1500 символов-600рублей 2000 символов и выше -1000 рублей), создание игр в сторис от 450рублей/шт)