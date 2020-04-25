YatoUnnokami

Фрилансер CMM продвижения

Здравствуйте, меня зовут Семен и я основатель сайта Good_Clients. Нам всем сейчас не легко в связи с бушующей пандемией и именно в это время малый бизнес страдает как никогда, поэтому я хочу помочь всем кого так или иначе коснулась эта проблема. И так как я начинающий маркетолог то готов помочь вам и за одно набраться опыта и мое предложение заключается в настройке рассылок в VK. Подобный подход поможет вам охватить большую часть аудитории снизив при этом траты на рекламу и пиар. Так же я буду рад любым комментариям и вопросам. Свяжитесь со мной, если вас заинтересовало мое предложение.