Yatsko123321

https://docs.google.com/document/d/1IrG3o1mXCJK0h8eI1dr3LkCtaYN2YOn1oZ5UJDOa49U/edit rosnou.testartwell.ru Сделать нужно до 10 января
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на WP – нужно создание каталога, в который автоматом должны подтягиваться данные из xls (порядка 5тыс. записей) сайт – secretvolos.ru. На нем необходимо сделать раздел Салоны красоты. Добавить функционал импорт/экспорт данных из файла ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт на WP – нужно создание каталога, в который автоматом должны подтягиваться данные из xls (порядка 5тыс. записей) сайт – secretvolos.ru. На нем необходимо сделать раздел Салоны красоты. Добавить функционал импорт/экспорт данных из файла ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим человек с хорошим знанием Angular2-5 и желательно AngularJS. Так же хорошо понимающий JSON формат и умеющий работать с REST сервисами. Для максимальной быстроты выполнения работы так же необходимы познания в архитектуре Metronic 4 или ...Системное программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на wp. Необходимо сделать сайдбар, подобный как на этом сайте: www.dynamic-cladding.com/... prntscr.com/kabo8q В этом блоке должно отображаться фото, краткое описание +кнопка -> переход осуществляется на страницы одной из рубрики новостей. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать шаблон из веб архива (исходников не сохранилось) web.archive.org/web/20131... Плюс добавить из действующего сайта новый функционал. Подробнее в тз. робота по етапноHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу дизайнера для главной страницы интернет-магазина видеонаблюдения и сопутствующих товаров (сигнализации, автоматика и тп). Есть существующий сайт, но он на сегодняшний день ужасен)) Нужно выполнить дизайн главной + адаптив. Техническое задание и ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт7 лет назад
Верстка ЛТР + РТЛ – на bootstrap + посадка на UMBBRACO. Верстка ЛТР и РТЛ отличается только что зеркально отраженная – переверстывать не нужно, есть специальный сервис, который делает всю работу. оплата по етапноHTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно создать оформления заказа по макету исходник по требованию! опенкарт 2.3 Срок 1 день joxi.ru/BA040epSMlOWBA joxi.ru/MAjMoV1SjRM5j2 joxi.ru/RmzgxOqiYXByM2 joxi.ru/v29JPeWhZdx64AЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать карту интерактивной. ТЗ тут: drive.google.com/open?id=... Скажите, на чем хотите реализовать карту? И есть ли у вас примеры?Закрыт7 лет назад
Необходимо из наших макетов сделать сайт обменника. Обменник прост. 2-3 страницы. Кроссбраузерность, адаптация под мобилы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать приложения для прохождения тестирования на персональных компьютерах. Приложение общается с API-сервером: получает и отправляет необходимую информацию (списко вопросов-ответов, пользовательская информация, статистические данные и тд.). Основные функциональные возможности: Блокировка ПК с возможностью разблокирования при достижении определенных балов ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, ТЗ прилагается – оставляйте заявки кто сможет помочь. Опыт работы с данной cms обязателен. Оплата поэтапная по факту, работы на нашем сервере этапы указаны в ТЗ.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала- агрегатора Автосервисов. Так же требуется сделать Адаптивную верстку и разработать логотип. Буду рассматривать заявки только от дизайнеров с портфолио. (Прикладывайте примеры ваших работ) Работаем только ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт qkabel.ru. Переезд с самописной CMS на bitrix. Около 200000 товаров, база на два гига. Этапы работ (доработки) – docs.google.com/document/... Сроки месяц. Оплата поэтапная, бюджет 16000р Бюджет обсуждается.Закрыт7 лет назад