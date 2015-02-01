Переводы с русского<= белорусского=>французского языков качественно
Яцынович Олег Александрович
33 года
skype: creaphone
Переводчик с французского языка на русский, белорусский языки; на французский язык
• Письменный перевод любого уровня сложности
• Последовательный перевод
• Синхронный перевод
• Trados
• Озвучивание аудио и видео на французском, русском, белорусском языках.
Минский государственный лингвистический университет, Минск
Факультет французского языка, "Современные иностранные языки"
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