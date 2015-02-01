Yatsynovich

Олег Yatsynovich

 
42 годаБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Переводы с русского<= белорусского=>французского языков качественно

Яцынович Олег Александрович

33 года

[email protected]

skype: creaphone

Переводчик с французского языка на русский, белорусский языки; на французский язык

• Письменный перевод любого уровня сложности

• Последовательный перевод

• Синхронный перевод

• Trados

• Озвучивание аудио и видео на французском, русском, белорусском языках.

Минский государственный лингвистический университет, Минск

Факультет французского языка, "Современные иностранные языки"

Trados
Переводы
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