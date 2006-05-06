Копирайтинг и Рерайтинг: Точность, Креативность, Качество

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Профессиональная цель: Я копирайтер и рерайтер с опытом создания уникального контента для различных целей: от веб-контента до рекламных материалов.

Навыки в копирайтинге: Умение создавать привлекательные, информативные и уникальные тексты, адаптированные под целевую аудиторию.

Навыки в рерайтинге: Опыт переработки существующего контента с целью улучшения читабельности, структуры и уникальности.

Опыт работы: Работал с различными клиентами, создавая тексты для блогов, сайтов, рекламных материалов и социальных сетей.

Принципы работы: Стремлюсь к точности, своевременной доставке и удовлетворению потребностей клиента через качественный контент.