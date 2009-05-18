Образование: высшее, СГУ физ-мат ( физика)
Специализация: системное программирование, прикладное программирование, мультимедийное программирование и базы данных.
Опыт работы:
- Работа в команде ( 4 года) - руководитель отдела разработки.
Принимал непосредственное участие в разработке системы видеонаблюдения "Видеолокатор".
- Участвовал в разработке бортовых информационных систем ( платформа WinCE 5.0 ).
Навыки, умения :
- Работа с устройствами видео/аудио захвата;
(видеозахват, отображение, детектирование,
архивирование, видеоданных по сети, работа с большими объемами видеоданных)
- Работа с Web - камерами;
- сетевые технологии (Winsock WinAPI);
- работа со скриптовыми движками (Lua);
- движок архивного поиска;
- системный монитор (Direct3D);
- детекция движения;
- разработка фукционального GUI (DirectDraw) с использование скинов.
Знание языков прог. /технологий :
C++, Builder, Delphi, WinAPI, STL, DirectX9.0 SDK, COM, SVN (WinCVS), bugtracking (PVC Tracker)
Дополнительно о себе: владею тех. английским ( читаю, перевожу ) на высоком уровне,
исполнителен, целеустремлен, коммуникабелен.