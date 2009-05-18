Образование: высшее, СГУ физ-мат ( физика)

Специализация: системное программирование, прикладное программирование, мультимедийное программирование и базы данных.

Опыт работы:

- Работа в команде ( 4 года) - руководитель отдела разработки.

Принимал непосредственное участие в разработке системы видеонаблюдения "Видеолокатор".

- Участвовал в разработке бортовых информационных систем ( платформа WinCE 5.0 ).

Навыки, умения :

- Работа с устройствами видео/аудио захвата;

(видеозахват, отображение, детектирование,

архивирование, видеоданных по сети, работа с большими объемами видеоданных)

- Работа с Web - камерами;

- сетевые технологии (Winsock WinAPI);

- работа со скриптовыми движками (Lua);

- движок архивного поиска;

- системный монитор (Direct3D);

- детекция движения;

- разработка фукционального GUI (DirectDraw) с использование скинов.

Знание языков прог. /технологий :

C++, Builder, Delphi, WinAPI, STL, DirectX9.0 SDK, COM, SVN (WinCVS), bugtracking (PVC Tracker)

Дополнительно о себе: владею тех. английским ( читаю, перевожу ) на высоком уровне,

исполнителен, целеустремлен, коммуникабелен.