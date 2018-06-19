Yazubets

Иван Язубец Yazubets

 
29 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
atr
  • фотосъёмка (фото обработка)
  • видеосъёмка (видео обработка)
  • иллюстрация 
  • векторная графика 
  • веб-дизайн
  • полиграфия
  • анимация
  • Photoshop
  • Lightroom

  • Illustrator
  • Animate
  • Premiere
  • Muse
  • InDesign
  • Experience Design
  • InCopy
  • After Effects
  • DaVinci
  • WACOM
  • чертежи
  • схемы
  • 3D
  • Компас 3D
  • AutoCAD
  • Cinema4D
  • вёрстка
  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
JavascriptHTMLCSSAutoCADInDesignIllustratorPhotoshopAfter Effects
Портфолио
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
#231
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#563