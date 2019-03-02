Yazykova_vi

Иллюстратор-выдумщица
Привет)
Меня зовут Виталина. Я студентка 2 курса факультета графического дизайна Университета информатики и менеджмента, г.Жешув, Польша и ищу работу по специальности, потому что люблю свою профессию. Работаю с иллюстрацией, инфографикой, обрабатываю звук, делаю баннеры и логотипы для компаний, монтирую ролики.
Владею русским, белорусским, французским, польским, украинским языками.
Хобби: живопись, фотография, кулинария, шитье.
Буду рада воплотить все Ваши идеи и пожелания в стильный дизайн. ( в стильное изображение)