SMM | Контентмейкер / Комьюнити-менеджмент

﻿Эксперт по рекламе: контекст, таргет

Здравствуйте! Меня зовут Никита, являюсь экспертом по рекламе широкого профиля.

﻿Что вы получите работая со мной:

Высокоэффективные рекламные кампании;

Профессионального специалиста, а также готовую команду талантливых людей;

Эксперта умеющего обращаться с основными показателями: CPC, CPM ﻿, CTR и т.д.;

﻿, CTR и т.д.; Множество идей и современный подход.

Работа в сфере дизайна и контентмейкера | сторисмейкера

Если у вас остались вопросы вы можете связаться со мной по контактам ниже.

Контакт со мной:

- Почта: [email protected]

- Telegram: yb116

- Instagram: yb11.06