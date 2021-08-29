Yb116

Никита Фомин Yb116

 
21 годРоссия/Дубна
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM | Контентмейкер / Комьюнити-менеджмент

﻿Эксперт по рекламе: контекст, таргет

Здравствуйте! Меня зовут Никита, являюсь экспертом по рекламе широкого профиля.

﻿Что вы получите работая со мной:

  • Высокоэффективные рекламные кампании;
  • Профессионального специалиста, а также готовую команду талантливых людей;

  • Эксперта умеющего обращаться с основными показателями: CPC, CPM﻿, CTR и т.д.;
  • Множество идей и современный подход.

Работа в сфере дизайна и контентмейкера | сторисмейкера

Если у вас остались вопросы вы можете связаться со мной по контактам ниже.

Контакт со мной:

- Почта: [email protected]

- Telegram: yb116

- Instagram: yb11.06