SMM | Контентмейкер / Комьюнити-менеджмент
Эксперт по рекламе: контекст, таргетЗдравствуйте! Меня зовут Никита, являюсь экспертом по рекламе широкого профиля.
Что вы получите работая со мной:
- Высокоэффективные рекламные кампании;
- Профессионального специалиста, а также готовую команду талантливых людей;
- Эксперта умеющего обращаться с основными показателями: CPC, CPM, CTR и т.д.;
- Множество идей и современный подход.
Работа в сфере дизайна и контентмейкера | сторисмейкера
Если у вас остались вопросы вы можете связаться со мной по контактам ниже.
Контакт со мной:
- Почта: [email protected]
- Telegram: yb116
- Instagram: yb11.06
Действие аккаунта приостановлено!