Тестировщик с хорошим чувством языка

Живу и работаю в Австрии с 2014 года, поэтому могу хорошо переводить тексты с русского на немецкий и наоборот (на работе язык общения - английский, поэтому также могу переводить тексты с/на английский). Работаю с 2011 г. в IT сфере (тестирование программного обеспечения). Думаю, поэтому умею хорошо вычитывать тексты и структурировать информацию. Кроме того, умею быстро печатать (примерно со скоростью небыстрой речи, т.е. около 250 симв./мин). А также хорошо и быстро ищу информацию в интернете.

Предлагаю следующие услуги: