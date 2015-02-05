Ybrr

Михаил Ybrr

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Тестировщик с хорошим чувством языка

Живу и работаю в Австрии с 2014 года, поэтому могу хорошо переводить тексты с русского на немецкий и наоборот (на работе язык общения - английский, поэтому также могу переводить тексты с/на английский). Работаю с 2011 г. в IT сфере (тестирование программного обеспечения). Думаю, поэтому умею хорошо вычитывать тексты и структурировать информацию. Кроме того, умею быстро печатать (примерно со скоростью небыстрой речи, т.е. около 250 симв./мин). А также хорошо и быстро ищу информацию в интернете.

Предлагаю следующие услуги:

  • Перевод по следующим языкам: русский, немецкий (английский для простых текстов)
  • Вычитывание текстов, корректура, компоновка/структурирование информации
  • Написание статей
  • Транскрибирование аудиозаписей
  • Поиск информации на любые темы

Отзывы заказчиков

El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Придумать темы для статей в заданных тематических разделах
Михаил очень быстро и качественно выполнил заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задача поставлена понятно. Оплата быстрая. Рекомендую!
Ответный отзыв
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать список сайтов
Все отлично, быстро и недорого
Понятная задача, моментальная оплата. Приятные впечатления от работы!
Ответный отзыв
MISMAS25
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
9 баллов
10 лет назад
Собрать две базы компаний
Всем очень рекомендую Михаила, очень быстро понимает задачу, сам задает уточняющие вопросы и советует как лучше сделать. В будущем планирую с подобного рода задачами обращаться именно к нему. Соотношение цена/качество просто безумное, крайне редко случается так попасть с задачей и получить такое качественное исполнение.
Очень понравилось работать с Иваном. Очень хорошо структурированное, понятное задание; комфортные сроки; быстрая коммуникация, быстрая оплата. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Текстовая викторина
Все отлично. Спасибо большое за работу. Сотрудничество прошло на высоком уровне. Рекомендую.
Надежный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
gigri
Илья 
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Необходимо составить базу данных ведущих свадеб
Превосходное исполнение поставленной задачи. Рекомендую исполнителя.
Приятно было взаимодействовать с заказчиком. Моментальная оплата за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$0.2/час
от 1 дня
#409
Наполнение сайтов
1 отзыв
$0.1/час
от 1 дня
#249
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#18
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.1/час
от 4 часов
#198
Обработка фотографий
нет отзывов
$0.1/час
от 1 дня
#300
Переводы
нет отзывов
$1/час
#358
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