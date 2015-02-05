Тестировщик с хорошим чувством языка
Живу и работаю в Австрии с 2014 года, поэтому могу хорошо переводить тексты с русского на немецкий и наоборот (на работе язык общения - английский, поэтому также могу переводить тексты с/на английский). Работаю с 2011 г. в IT сфере (тестирование программного обеспечения). Думаю, поэтому умею хорошо вычитывать тексты и структурировать информацию. Кроме того, умею быстро печатать (примерно со скоростью небыстрой речи, т.е. около 250 симв./мин). А также хорошо и быстро ищу информацию в интернете.
Предлагаю следующие услуги:
- Перевод по следующим языкам: русский, немецкий (английский для простых текстов)
- Вычитывание текстов, корректура, компоновка/структурирование информации
- Написание статей
- Транскрибирование аудиозаписей
- Поиск информации на любые темы
Портфолио
- База вопросов "Что? Где? Когда?"339 просмотров
- База данных компаний350 просмотров
- База данных ведущих свадеб318 просмотров
- Пример резюме на немецком (см. примечание справа!)479 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Михаил очень быстро и качественно выполнил заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Задача поставлена понятно. Оплата быстрая. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, быстро и недорого
Ответный отзыв
Понятная задача, моментальная оплата. Приятные впечатления от работы!
$8
9 баллов
10 лет назад
Всем очень рекомендую Михаила, очень быстро понимает задачу, сам задает уточняющие вопросы и советует как лучше сделать. В будущем планирую с подобного рода задачами обращаться именно к нему. Соотношение цена/качество просто безумное, крайне редко случается так попасть с задачей и получить такое качественное исполнение.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Иваном. Очень хорошо структурированное, понятное задание; комфортные сроки; быстрая коммуникация, быстрая оплата. Очень рекомендую!
$4
10 баллов
10 лет назад
Все отлично. Спасибо большое за работу. Сотрудничество прошло на высоком уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
Надежный заказчик! Рекомендую!
$10
10 баллов
10 лет назад
Превосходное исполнение поставленной задачи. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Приятно было взаимодействовать с заказчиком. Моментальная оплата за работу. Рекомендую!
Копирайтинг
3 отзыва
$0.2/час
от 1 дня
#409
Наполнение сайтов
1 отзыв
$0.1/час
от 1 дня
#249
Разработка игр
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#18
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.1/час
от 4 часов
#198
Обработка фотографий
нет отзывов
$0.1/час
от 1 дня
#300
Переводы
нет отзывов
$1/час
#358