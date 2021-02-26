Редактура, Корректура, Вёрстка. Быстро и качественно.

Приветствую любителей качественных текстов!

О себе: Профессиональный Редактор-корректор-верстальщик-дизайнер. Имею высшее профильное образование, а именно: окончил Дальневосточный Федеральный Университет по факультету "Издательское дело". Моё портфолио включает несколько состоявшихся издательских проектов. Кроме редактуры, так же владею навыками фото- и видео- монтажа, версткой.

Среди моих услуг: