YeapEditor

Данил Карепов YeapEditor

 
26 летРоссия/Владивосток
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Редактура, Корректура, Вёрстка. Быстро и качественно.

Приветствую любителей качественных текстов!

О себе: Профессиональный Редактор-корректор-верстальщик-дизайнер. Имею высшее профильное образование, а именно: окончил Дальневосточный Федеральный Университет по факультету "Издательское дело". Моё портфолио включает несколько состоявшихся издательских проектов. Кроме редактуры, так же владею навыками фото- и видео- монтажа, версткой.

Среди моих услуг:

  • Написание текстов по ТЗ и без него.
  • Рерайт текстов.
  • Редактирование текста для увеличения конверсии или просто привлечения Клиентов.
  • Редактирование текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
  • Проверка текстов на соответствие ТЗ.
  • Подготовка семантического ядра.
Рерайт текста
Портфолио
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 10 часов
нет рейтинга