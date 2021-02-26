Редактура, Корректура, Вёрстка. Быстро и качественно.
Приветствую любителей качественных текстов!
О себе: Профессиональный Редактор-корректор-верстальщик-дизайнер. Имею высшее профильное образование, а именно: окончил Дальневосточный Федеральный Университет по факультету "Издательское дело". Моё портфолио включает несколько состоявшихся издательских проектов. Кроме редактуры, так же владею навыками фото- и видео- монтажа, версткой.
Среди моих услуг:
- Написание текстов по ТЗ и без него.
- Рерайт текстов.
- Редактирование текста для увеличения конверсии или просто привлечения Клиентов.
- Редактирование текста на орфографические, стилистические и литературные ошибки.
- Проверка текстов на соответствие ТЗ.
- Подготовка семантического ядра.
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Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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Продающие тексты
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Редактирование и Корректура
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