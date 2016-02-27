Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.
Мои навыки:
Определение целевой аудитории
Разработка аватаров целевой аудитории
Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию
Разработка уникального торгового предложения (УТП)
Формирование баз целевых аудиторий
Создание рекламных объявлений в нескольких форматах
Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных
Анализ результатов тестов
Оптимизация и корректировка рекламных кампаний
Масштабирование по оптимальным ценам за клик
Понижение цены за клик при сохранении количества переходов