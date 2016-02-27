Yegoar

Егор Yegoar

 
39 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Являюсь специалистом по настройке таргетированной рекламы во VKontakte, Facebook, MyTarget.

Мои навыки:

Определение целевой аудитории

Разработка аватаров целевой аудитории

Разработка стратегии рекламного воздействия на целевую аудиторию

Разработка уникального торгового предложения (УТП)

Формирование баз целевых аудиторий

Создание рекламных объявлений в нескольких форматах

Тестирование рекламных объявлений и определение самых эффективных

Анализ результатов тестов

Оптимизация и корректировка рекламных кампаний

Масштабирование по оптимальным ценам за клик

Понижение цены за клик при сохранении количества переходов

Рекламная кампания