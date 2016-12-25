YegorVitalich

Сила и результат в комплексном интернет-маркетинге! Знали ли вы, что получаете ВСЕГО 15% целевого трафика?

Профессиональная настройка контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс Директ!

Я занимаюсь комплексным интернет-маркетингом – 5 лет.

Являюсь сертифицированным специалистом по Google Analytics и Google Adwords (подтверждение сертификатов здесь (https://www.google.ru/partners/?pli=1#i_profile;idtf=102711447481520868681)

Мои сферы деятельности: SEO (поисковая оптимизация), SEA (контекстная реклама), SMM (социальные медиа), SMO (социальная медиа оптимизация), e-mail маркетинг, веб аналитика, консалтинг.

Процесс настройки контекстной рекламы:

Сбор максимального кол-ва ключевых слов;

Сбор частотности ключевых слов;

Фильтрация ключевых слов,удаление неявных дублей и слов пустышек;

Подбор большого кол-ва минус-слов, чтоб бюджет не расходовался на не нужные запросы;

Делаю 1 запрос – 1 группа объявлений – 3 объявления с разными текстами (для тестирования лучшего);

Проставляю UTM метки, для точного анализа трафика;

Выгружаю РК в редактор и корректирую;

Проставляю быстрые ссылки, уточнения и номера;

Импортирую РК на площадку;

Делаю правильную и эффективную настройку;

Проходим модерацию;

После пополнения счета рекламная кампания начинает работать.

Также возможно комплексное продвижение, но об этом говорим лично, т.к. для каждого бизнеса

своя стратегия продвижения.

Скайп – Yegor Vitalich

Email –[email protected]