YegorVitalich

Сила и результат в комплексном интернет-маркетинге! Знали ли вы, что получаете ВСЕГО 15% целевого трафика?
Профессиональная настройка контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс Директ!
Я занимаюсь комплексным интернет-маркетингом – 5 лет.
Являюсь сертифицированным специалистом по Google Analytics и Google Adwords (подтверждение сертификатов здесь (https://www.google.ru/partners/?pli=1#i_profile;idtf=102711447481520868681)
Мои сферы деятельности: SEO (поисковая оптимизация), SEA (контекстная реклама), SMM (социальные медиа), SMO (социальная медиа оптимизация), e-mail маркетинг, веб аналитика, консалтинг.
Процесс настройки контекстной рекламы:
- Сбор максимального кол-ва ключевых слов;
- Сбор частотности ключевых слов;
- Фильтрация ключевых слов,удаление неявных дублей и слов пустышек;
- Подбор большого кол-ва минус-слов, чтоб бюджет не расходовался на не нужные запросы;
- Делаю 1 запрос – 1 группа объявлений – 3 объявления с разными текстами (для тестирования лучшего);
- Проставляю UTM метки, для точного анализа трафика;
- Выгружаю РК в редактор и корректирую;
- Проставляю быстрые ссылки, уточнения и номера;
- Импортирую РК на площадку;
- Делаю правильную и эффективную настройку;
- Проходим модерацию;
- После пополнения счета рекламная кампания начинает работать.
своя стратегия продвижения.
Скайп – Yegor Vitalich
Email –[email protected]