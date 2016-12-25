YegorVitalich

Егор Добрый YegorVitalich

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Сила и результат в комплексном интернет-маркетинге! Знали ли вы, что получаете ВСЕГО 15% целевого трафика?

Профессиональная настройка контекстной рекламы Google Adwords и Яндекс Директ!

Я занимаюсь комплексным интернет-маркетингом – 5 лет.

Являюсь сертифицированным специалистом по Google Analytics и Google Adwords (подтверждение сертификатов здесь (https://www.google.ru/partners/?pli=1#i_profile;idtf=102711447481520868681)

Мои сферы деятельности: SEO (поисковая оптимизация), SEA (контекстная реклама), SMM (социальные медиа), SMO (социальная медиа оптимизация), e-mail маркетинг, веб аналитика, консалтинг.

 

Процесс настройки контекстной рекламы:

  • Сбор максимального кол-ва ключевых слов;
  • Сбор частотности ключевых слов;
  • Фильтрация ключевых слов,удаление неявных дублей и слов пустышек;
  • Подбор большого кол-ва минус-слов, чтоб бюджет не расходовался на не нужные запросы;
  • Делаю 1 запрос – 1 группа объявлений – 3 объявления с разными текстами (для тестирования лучшего);
  • Проставляю UTM метки, для точного анализа трафика;
  • Выгружаю РК в редактор и корректирую;
  • Проставляю быстрые ссылки, уточнения и номера;
  • Импортирую РК на площадку;
  • Делаю правильную и эффективную настройку;
  • Проходим модерацию;
  • После пополнения счета рекламная кампания начинает работать.
Также возможно комплексное продвижение, но об этом говорим лично, т.к. для каждого бизнеса

своя стратегия продвижения.

 

Скайп – Yegor Vitalich

Email –[email protected]