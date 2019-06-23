Диктор, монтажер

Мое имя Yegor Zhuravlov, по национальности я литовец, студент университета Витовта Великого на факультете политических наук и дипломатии. В свое свободное время я хотел бы подрабатывать диктором на различных проектах, а также видео-монтажером (работаю в Sony Vegas Pro 16.0).

Работаю на расстоянии в связи с тем, что не могу позволить себе покинуть родную страну в связи с учебой. Владею русским, украинским и английским языками на хорошем уровне. Могу общаться и понимать собеседников на сербско-хорватском и французском языках.