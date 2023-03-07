YehorKleyno

Досвідчений звукорежисер і музичний продюсер

Привіт! Я Єгор, досвідчений звукорежисер і музичний продюсер з понад 10 роками роботи в індустрії.

Я спеціалізуюся на створенні захоплюючих звукових дизайнів для різних сфер, включаючи короткометражні фільми, відеоігри та музичні твори. Я пишаюся своєю увагою до деталей і своєю здатністю втілювати в життя творче бачення моїх клієнтів.

Як звукорежисер я мав можливість співпрацювати з різними клієнтами. Мій досвід полягає в розробці та впровадженні звукових ефектів, створенні оригінальної музики, а також у зведенні та мастерингі аудіо для отримання відшліфованого кінцевого продукту.

Мої навички включають володіння низкою програмного забезпечення та інструментів, включаючи Cubase, Ableton Live, FL та різноманітні звукові бібліотеки та плагіни. Я постійно прагну розширити свій набір навичок і бути в курсі останніх тенденцій і технологій у цій галузі.

Якщо ви шукаєте кваліфікованого звукового дизайнера та музичного продюсера, щоб втілити ваш проект у життя, я — Ваш фрілансер. Давайте працювати разом, щоб створити щось справді виняткове!