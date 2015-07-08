Филолог, 10 лет в журналистике, опыт в администрировании групп в соцсетях.

Свободно владею русским и украинским языками.

За плечами - 10 лет журналистской работы. Сейчас ушла из профессии, отдав предпочтение фрилансу. Свободно ориентируюсь в самых различных темах, обучаема.

Есть опыт работы в сфере рерайта и копирайта, администрирования групп в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники, Гугл). Пишу быстро, грамотно. Исполнительная, ответственная. В заказах ценю четкое изложение заданий и точное понимание конечной цели. Чем четче задание, тем быстрее и точнее я его выполню.

В данный момент ожидаю первенца, поэтому возможно написание тематических статей для женских (детских) сайтов, форумов. Эти материалы будут особенно интересными, так как буду писать, опираясь на собственный опыт.

Контактная, дружелюбная, аргументированную критику воспринимаю адекватно.

Есть опыт в фотографии, видеосъемке и монтаже.

По жизни кофеманка. Люблю джаз и читать. Интересы широкие: компьютерные игры, хендмейд, сериалы, кулинария, ролевое движение, туризм.