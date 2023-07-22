Yekaterina2207

Занимаюсь съёмкой видеороликов, в качестве ведущей. Это могут быть как познавательные, информационные и развлекательные ролики для YouTube канала, так и видеоуроки для онлайн школ, обзоры сайтов, приложений, товаров, видео-инструкции и многое другое. Съемка возможна как на нейтральном, белом фоне, так и на зеленом (хромакей) для возможности замены фона. Также возможна съемка на локациях фотостудий (удалённо)
Тематика может быть абсолютно любая, это может быть:
- Видео приветствие для вашего сайта;
- Видеоинстуркции для ваших клиентов или сотрудников;
- Тематические видео ролики с ведущим, для YouTube каналов или соц. сетей;
- Обзор вашего сайта, онлайн продукта или сервиса;
- Скринкаст (запись экрана с ведущим в углу)
И многое другое.
Манера подачи также по Вашим требованиям.
Также 8 лет занимаюсь копирайтингом. Пишу на любые темы и для любых соц сетей и уже 2 года работаю техническим специалистом по Get Course.