Yekaterina2207

Ведущая youtube каналов, съемка скринкастов, обзоров и видеоинструкций

Занимаюсь съёмкой видеороликов, в качестве ведущей. Это могут быть как познавательные, информационные и развлекательные ролики для YouTube канала, так и видеоуроки для онлайн школ, обзоры сайтов, приложений, товаров, видео-инструкции и многое другое. Съемка возможна как на нейтральном, белом фоне, так и на зеленом (хромакей) для возможности замены фона. Также возможна съемка на локациях фотостудий (удалённо)

Тематика может быть абсолютно любая, это может быть:

- Видео приветствие для вашего сайта;

- Видеоинстуркции для ваших клиентов или сотрудников;

- Тематические видео ролики с ведущим, для YouTube каналов или соц. сетей;

- Обзор вашего сайта, онлайн продукта или сервиса;

- Скринкаст (запись экрана с ведущим в углу)

И многое другое.

Манера подачи также по Вашим требованиям.

Также 8 лет занимаюсь копирайтингом. Пишу на любые темы и для любых соц сетей и уже 2 года работаю техническим специалистом по Get Course.