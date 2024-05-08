Yelena_Nik

Создание приложений для android устройств (java/kotlin)
Постоянное развитие в направлении: java/kotlin, android - приложения, html,css, JS, работаю с React JS, wordpress, в работе использую как нативный JS так и фреймворки, по желанию заказчика. Большой опыт работы в команде, высокий уровень самоорганизации, готова к работе и общению по заказам 24/7.
Копирайтинг, рерайтинг - русский, украинский, английский.
Пишу тексты:
- информационные;
- продающие;
- СЕО;
- пресс-релизы;
- новости;
- описания товаров;
- статьи для блогов;
- посты для соцсетей;
- экспертный контент на юридическую тематику (украинское законодательство).
Переводы с английского на русский, украинский; с русского, украинского на английский; с русского на украинский и наоборот. Кроме научных, технических текстов!
Информация обо мне:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100027483741504
https://megacontent.top
Мои контакты:
095 573 67 59 - Viber, Telegram