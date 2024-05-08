Yelena_Nik

Услуги копирайтинга и перевода текстов (русский, украинский, английский)

Создание приложений для android устройств (java/kotlin)

Постоянное развитие в направлении: java/kotlin, android - приложения, html,css, JS, работаю с React JS, wordpress, в работе использую как нативный JS так и фреймворки, по желанию заказчика. Большой опыт работы в команде, высокий уровень самоорганизации, готова к работе и общению по заказам 24/7.

Копирайтинг, рерайтинг - русский, украинский, английский.

Пишу тексты:

- информационные;

- продающие;

- СЕО;

- пресс-релизы;

- новости;

- описания товаров;

- статьи для блогов;

- посты для соцсетей;

- экспертный контент на юридическую тематику (украинское законодательство).

Переводы с английского на русский, украинский; с русского, украинского на английский; с русского на украинский и наоборот. Кроме научных, технических текстов!

Информация обо мне:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027483741504

https://megacontent.top

Мои контакты:

[email protected]

095 573 67 59 - Viber, Telegram