Yelyzaveta1209

Здраствуйте! Предлагаю качественный перевод текстов (с/на украинский, русский, английский), копирайтинг, редактирование и корректировку текстов.

Здраствуйте! Меня зовут Елизавета. Учусь в Киевском университете имени Бориса Гринченка (Специальность: филолог английского языка и литературы).

Предлагаю качественный перевод текстов (с/на украинский, русский, английский), копирайтинг, редактирование и корректировку текстов. Тексты могут быть практически любой тематики.

Работаю ответственно, быстро обучаюсь, нацелена на результат, стремлюсь к повышению профессионального уровня.

Моя электронная почта: [email protected]