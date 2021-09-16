Я разработчик сайтов по ключ на WordPress. Создаю собственные темы, а также изменяю существующие. Пишу плагины и собственный код. Специализируюсь на использовании темы Divi и удалении вредоносных программ.

Навыки: Python, C#, HTML, CSS, VML и Litmus: 2+ опыта работы с HTML и CSS.

Автоматизация маркетинга: автоматический запуск на основе взаимодействия с пользователем, воронка продаж, автоматизация электронной коммерции (Behavioral, LifeCycle, Trigger).

Оптимизация коэффициента конверсии и A / B-тестирование: создание структурной модели и оптимизация серверных задач на основе обратной связи, определение пути пользователя и поддержка для достижения поставленных целей конверсии.

Технические навыки: программирование, дизайн, разработка веб-сайтов и веб-приложений, целевая страница, шаблон электронной почты, способность использовать техническое программное обеспечение, интеграция, проектирование баз данных, инструменты и методы управления проектами, пользовательский интерфейс (UI) и дизайн пользовательского опыта (UX), CRM.