Видеомонтаж
Люблю своё дело и ответственно отношусь к заданиям.
Готова к обучению, а также к взаимодействию в команде.
3-летний опыт работы в Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro и Adobe Photoshop CS6
1 год опыта работы в DaVinci Resolve
Делаю выпуски новостей, презентации, корпоративные слайд-шоу,
репортажи, документальные фильмы, доклады, интервью.
Создание информационного видео с нуля. Монтаж и обработка отснятых видеоматериалов.
Составление или перевод (с англ./нем.) титров в музыкальных клипах и репортажах.
Для меня важна возможность свободного графика работы, а также достойная заработная плата за труд.