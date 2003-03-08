Видеомонтаж

Люблю своё дело и ответственно отношусь к заданиям.

Готова к обучению, а также к взаимодействию в команде.

3-летний опыт работы в Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro и Adobe Photoshop CS6

1 год опыта работы в DaVinci Resolve

Делаю выпуски новостей, презентации, корпоративные слайд-шоу,

репортажи, документальные фильмы, доклады, интервью.

Создание информационного видео с нуля. Монтаж и обработка отснятых видеоматериалов.

Составление или перевод (с англ./нем.) титров в музыкальных клипах и репортажах.

Для меня важна возможность свободного графика работы, а также достойная заработная плата за труд.