Yevgeniy1997

Копирайтер, Таргетолог, СММ специалист.

Добрый день! Меня зовут Евгений.

При работе со мной вы можете быть уверены в том что работа будет выполнена вовремя и вы получите выполненную задачу, отображающий поставленную цель.

Занимаюсь копирайтингом с 2018 года, раньше работал на бирже текст.ру. По мимо копирайтинга так же занимаюсь дизайном логотипов и брендов, опыт работы в данной сфере около 4 лет. Настройкой контекстной рекламы, рекламы в инстаграм, а также в фб занимаюсь с 2019 года. Есть хорошие кейсы.

Гарантии которые вы от меня получаете:

ᐉ Вы гарантированно получаете выполнение вашей задачи.

ᐉ Моментально приступаю к работе.

ᐉ Работаю над задачей до полного утверждения, вам не нужно платить за дополнительные корректировки.

ᐉ Поддержка даже по окончанию работы.

ᐉ Если вам нужна работа срочно, вы можете быть уверены, я буду работать ночью, чтобы утром вы получили результат!