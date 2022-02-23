Yevgeniy21

Большой опыт работы практикующим юристом (почти 30 лет) в сфере инвестиционной деятельности, хорошее знание практики работы
юридических служб предприятий. Наработанная практика общения и взаимодействия с
федеральными и региональными органами власти и управления, получение различных разрешений
и согласований. Уменьшение и увеличение уставного капитала акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственностью. Оформление права
собственности на коммерческую недвижимость: земельные участки, производственные
объекты (в т.ч. вновь построенные) и т.д., оформление и сопровождение трудовых отношений
с иностранными гражданами, в т.ч. ВКС. В свое время в составе рабочей группы национальных экспертов совместно со специалистами немецкого общества GTZ принимал участие в разработке Гражданского кодекса Туркменистана. Участвовал в
Проекте Министерства охраны природы Туркменистана и Программы развития ООН
«Развитие институционального и кадрового потенциала для улучшенного
экологического управления» Одним из первых в Калининградской области осуществил увеличение уставного капитала АО путем зачета встречных однородных
требований, что позволило инвестировать в АО около 50.000.000 рублей. Разработал схему и осуществил сделку по переходу права собственности на контрольный пакет акций АО от акционера к
третьему лицу без уведомления остальных акционеров, при этом право акционеров
АО на преимущественную покупку акций нарушено не было. Предварительно, сделка
без замечаний прошла экспертизу в ZAO Deloitte & Touche CIS, Санкт Петербург.