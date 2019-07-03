YevheniiLiv

О НАС: торговая компания, создаем ТМ средства для ремонта кожи МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА!! для разового проекта. ЗАДАЧА: переписать готовый текст по ТЗ без изменения структуры и объема текста ...
- $20Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
О НАС: торговая компания, создаем ТМ средства для ремонта кожи МЫ ИЩЕМ ГРАМОТНОГО ДИЗАЙНЕРА!! для разового проекта. ЗАДАЧА: сделать впечатляющий дизайн лендинга по ТЗ (текстовый прототип + коллажи), но чтоб ленд ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт5 лет назад
О НАС: ЧП, делаем тест ниши проекторов из Китая, продаем с онлайн магазина. МЫ ИЩЕМ КОПИРАЙТЕРА для разового проекта. ЗАДАЧА: сделать копирайт текстов на сайте, который продает различные подсветки ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
О НАС: ЧП, делаем тесты товаров из Китая, продаем с лендингов. МЫ ИЩЕМ КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА для разового проекта. Если все ок - дадим еще 9 лендов. ЗАДАЧА: мы готовим тест оффера, у ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
О НАС: ЧП, делаем тесты товаров из Китая, продаем с лендингов. МЫ ИЩЕМ МАСТЕРА ПО ПРОДАЮЩИМ ЛЕНДИНГАМ!! для разового проекта. Если все ок - дадим еще 9 лендов. ЗАДАЧА: у нас ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить таргетированную рекламу в Facebook и Instagram, использовать разные креативы, определить аудитории, делать тесты и т.д. У меня много разных товаров и сейчас стоит задача определить что закупать оптом, поэтому делаю тест, лендинги ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
О НАС: ЧП, делаем тест ниши товаров из Китая, продаем с лендинга. МЫ ИЩЕМ МАСТЕРА РАБОТЫ С ТИЛЬДОЙ!! для разового проекта ЗАДАЧА: найти шаблон и заполнить его по ТЗ и прототипу, ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
О НАС: ЧП, делаем тест ниши товаров из Китая, продаем с лендинга. МЫ ИЩЕМ МАСТЕРА РАБОТЫ С ТИЛЬДОЙ!! для разового проекта ЗАДАЧА: найти шаблон и заполнить его по ТЗ и прототипу, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
СРОЧНО!! К РАБОТЕ ПРИСТУПИТЬ СЕГОДНЯ! ЗАДАЧА: наполнить шаблон на Joomla контентом по ТЗ. Шаблон править не нужно, только наполнить ДЕДЛАЙН: 20.07.19. Каждый день в 18:00 нужно показывать проделанную работу. ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
О НАС: ЧП, делаем тест ниши проекторов из Китая, продаем с лендинга. МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, то готовы все ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга. МЫ ИЩЕМ ДИЗАЙНЕРА НА ТИЛЬДЕ!! для разового проекта. У нас таких пока что 5, поэтому если вы нам подойдете, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
УРОВЕНЬ: пишите с любым уровнем О НАС: ЧП, делаем тест ниши ТВ боксов из Китая, продаем с лендинга. МЫ ИЩЕМ РЕРАЙТЕРА для разового проекта. У нас таких пока что ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад