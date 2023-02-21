Логотипы и фирменные стили
Я графический дизайнер, специализируюсь на разработке логотипов и фирменных стилей.
Ответственно отношусь к своей работе и с большим вниманием отношусь к пожеланиям своих клиентов.
Меня также мотивируют новые технологии и вдохновляют новые тенденции во всем мире. Подхожу к дизайну, ориентированному на пользователя, и делаю все возможное, чтобы создать лучший дизайн, чтобы вдохновлять и улучшать жизнь людей.
В настоящее время доступен для новых проектов, мой адрес электронной почты: [email protected]
ссылка на портфолио https://www.behance.net/alexeybloh3fa3
Я против войны в Украине!
Портфолио
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