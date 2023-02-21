Логотипы и фирменные стили

Я графический дизайнер, специализируюсь на разработке логотипов и фирменных стилей.

Ответственно отношусь к своей работе и с большим вниманием отношусь к пожеланиям своих клиентов.

Меня также мотивируют новые технологии и вдохновляют новые тенденции во всем мире. Подхожу к дизайну, ориентированному на пользователя, и делаю все возможное, чтобы создать лучший дизайн, чтобы вдохновлять и улучшать жизнь людей.



В настоящее время доступен для новых проектов, мой адрес электронной почты: [email protected]



ссылка на портфолио https://www.behance.net/alexeybloh3fa3