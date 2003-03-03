Дизайнер логотипов

Я начинающий графический дизайнер, предлагающий навыки в дизайне логотипов,продуктов и упаковки. Готов работать со многими отраслями промышленности, включая одежду, красоту и уход за кожей, здравоохранение, развлечения, технологии, спорт, кино и т.д.

Я считаю, что каждый клиент заслуживает самого лучшего, из того, что фрилансер может предложить, и я всегда с нетерпением жду нового заказа! Добро пожаловать, перейдите на мой профиль, чтобы узнать основную информации и связаться со мной по поводу воплощения ваших идей в жизнь.

Спасибо за внимание!