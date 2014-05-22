Ylek

Юлия Ylek

 
36 летРоссия/Ногинск
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Аудит и техническая доработка сайта

    $100

    Добрый день Необходимо сделать аудит и оптимизацию сайта brandcases.ru на Shop-Script 6. Устранить технические недостатки на сайте, мешающих поисковому продвижению. Доработать сайт для благоприятного ранжирования. Все то, что необходимо сделать на первых этапах продвижения. Прошу предложить план и ваш бюджет. Уточнение: ...

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Наполнение сайта товаром

    Добрый день. Cms Shop-Script 5 Необходимо наполнить http://brandcases.ru/ товаром с сайта-поставщика. Фото есть, описание, мета-теги писать не надо. Товара много. Карточка товара легкая. Пишите вашу цену и сроки (шт/день.)

    Карточки товаров
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать дизайн в фирменном стиле Samsung

    $100

    Необходимо создать дизайн сайта samsung-cover.ru в фирменном стиле samsung, за основу берем http://nosimo.ru/. Необходимо сделать все: логотип (без креатива в фирменном стиле), фон, баннеры (3 шт), иконку. Сайт должен смотреться дорого и фирменном стиле. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Поисковое продвижение молодого сайта

    $500

    Ув.фрилансеры ищу свободного seo продвиженца, способного понять мои требования и условия. Запущен в мае на конструкторе Nethouse. Никакой оптимизации не проводилось, только аудит. Ищу человека который сможет вклинится в мой бюджет на продвижение сайта, а ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продвижение сайта в поисковой системе

    Сайту 4 месяца, поисковики проиндексировали, позиции во вч пляшут, но в основном это 10-40 позиции, посещаемость не растет. Интернет-магазин занимается продажей аксессуаров для телефонов и планшетов Samsung ( адрес вышлю по запросу). Не скажу, что ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аудит сайта и помощь с seo

    $30

    Нужен человек, который проведет аудит сайта и даст советы в продвижении, поможет с ключевыми словами, знает, что влияет на ранжирование в пс, а что не нравится поисковикам проведет работу над ошибками, если таковые имеются. Само ...

    Аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать 3 баннера

    $30

    Для нового сайта создать 3 баннера на главную страницу. Примерный стиль и смысл знаю. Сайт создан на конструкторе Nethouse, ширина баннера 958px

    Баннеры20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Аудит и техническая доработка сайта
Понравилось работать с Юлией, работу оплатила полностью и в срок. Рекомендую как порядочного заказчика!
Тарас составил полный аудит по сайту с рекомендациями. По результатам провел внутреннюю оптимизацию. Настроил и дал информацию по дальнейшему продвижению. Все четко и по делу!
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Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта товаром
Юлия, очень приятный и грамотный заказчик. С удовольствием сотрудничаю.
С Еленой плодотворно сотрудничаю более 3х недель. Разобралась с cms за пол часа. Качественно и в срок выполняет задание. Рекомендую как ответственного исполнителя.
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builderoff
Игорь 
46 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать дизайн в фирменном стиле Samsung
Понятно поставленная задача, своевременная оплата, приятное общение. Рекомендую Юлию как хорошего заказчика. С большим удовольствием еще поработаю с Юлией.
Игорь профессионал своего дела. Дизайн выполнил раньше срока на высочайшем уровне. Предложил несколько вариантов логотипа, правки моментальные. Все четко, только по делу. Спасибо огромное!
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FerrisBuller
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Аудит сайта и помощь с seo
Было приятно сотрудничать!
Составил анализ, прошел по всем пунктам, разложил по полочкам. Получила ответы на все свои вопросы. Артем очень приятен в общении, говорит на твоем языке, объяснит все и даже больше. Знает все тенденции поисковиков и продвижения сайта. Рекомендую как человека - профессионала своего дела.
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