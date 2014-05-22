Добрый день Необходимо сделать аудит и оптимизацию сайта brandcases.ru на Shop-Script 6. Устранить технические недостатки на сайте, мешающих поисковому продвижению. Доработать сайт для благоприятного ранжирования. Все то, что необходимо сделать на первых этапах продвижения. Прошу предложить план и ваш бюджет. Уточнение: ...
- $100Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Cms Shop-Script 5 Необходимо наполнить http://brandcases.ru/ товаром с сайта-поставщика. Фото есть, описание, мета-теги писать не надо. Товара много. Карточка товара легкая. Пишите вашу цену и сроки (шт/день.)Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Необходимо создать дизайн сайта samsung-cover.ru в фирменном стиле samsung, за основу берем http://nosimo.ru/. Необходимо сделать все: логотип (без креатива в фирменном стиле), фон, баннеры (3 шт), иконку. Сайт должен смотреться дорого и фирменном стиле. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Ув.фрилансеры ищу свободного seo продвиженца, способного понять мои требования и условия. Запущен в мае на конструкторе Nethouse. Никакой оптимизации не проводилось, только аудит. Ищу человека который сможет вклинится в мой бюджет на продвижение сайта, а ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайту 4 месяца, поисковики проиндексировали, позиции во вч пляшут, но в основном это 10-40 позиции, посещаемость не растет. Интернет-магазин занимается продажей аксессуаров для телефонов и планшетов Samsung ( адрес вышлю по запросу). Не скажу, что ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужен человек, который проведет аудит сайта и даст советы в продвижении, поможет с ключевыми словами, знает, что влияет на ранжирование в пс, а что не нравится поисковикам проведет работу над ошибками, если таковые имеются. Само ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Для нового сайта создать 3 баннера на главную страницу. Примерный стиль и смысл знаю. Сайт создан на конструкторе Nethouse, ширина баннера 958pxБаннеры20 заявокЗакрыт10 лет назад