YlianaStep

Разработчик/Маркетолог

Здравствуйте, меня зовут Ульяна.

Я по образованию программист(верстальщик), поэтому занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов. Параллельно изучаю маркетинг и занимаюсь продвижением в социальных сетях.

Предлагаю вам свои услуги за договоренную оплату:

-Разработка одностраничных сайтов, сайтов визиток и интернет магазинов

-Ведение ваших социальных сетей, с полным контролем публикаций и вашей постоянной поддержкой

-Разработка макетов для продаж

-Настройка таргетированной рекламы для Instagram и Facebook

Почему вы должны выбрать именно меня?

Я гарантирую:

Ответственность и внимательность к вам и вашим пожеланиям

Коммуникабельность

Неконфликтность

Самостоятельность

Нахожусь на связи все время, поэтому отвечаю очень быстро в любое время суток

Готова с головой погрузиться в решение задач по вашему блогу

Уверенность

Грамотная речь на случай переговоров

Полностью возьму на себя рутинную работу

Буду рада ,если вас заинтересовало мое предложение)