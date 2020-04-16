YlianaStep

Здравствуйте, меня зовут Ульяна.
Я по образованию программист(верстальщик), поэтому занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов. Параллельно изучаю маркетинг и занимаюсь продвижением в социальных сетях.
Предлагаю вам свои услуги за договоренную оплату:
-Разработка одностраничных сайтов, сайтов визиток и интернет магазинов
-Ведение ваших социальных сетей, с полным контролем публикаций и вашей постоянной поддержкой
-Разработка макетов для продаж
-Настройка таргетированной рекламы для Instagram и Facebook
Почему вы должны выбрать именно меня?
Я гарантирую:
Ответственность и внимательность к вам и вашим пожеланиям
Коммуникабельность
Неконфликтность
Самостоятельность
Нахожусь на связи все время, поэтому отвечаю очень быстро в любое время суток
Готова с головой погрузиться в решение задач по вашему блогу
Уверенность
Грамотная речь на случай переговоров
Полностью возьму на себя рутинную работу
Буду рада ,если вас заинтересовало мое предложение)