YlianaStep

Ульяна YlianaStep

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Разработчик/Маркетолог

Здравствуйте, меня зовут Ульяна.

Я по образованию программист(верстальщик), поэтому занимаюсь разработкой и поддержкой сайтов. Параллельно изучаю маркетинг и занимаюсь продвижением в социальных сетях.

Предлагаю вам свои услуги за договоренную оплату:

-Разработка одностраничных сайтов, сайтов визиток и интернет магазинов

-Ведение ваших социальных сетей, с полным контролем публикаций и вашей постоянной поддержкой

-Разработка макетов для продаж

-Настройка таргетированной рекламы для Instagram и Facebook

 Почему вы должны выбрать именно меня? 

 Я гарантирую:

Ответственность и внимательность к вам и вашим пожеланиям 

Коммуникабельность 

Неконфликтность 

Самостоятельность 

Нахожусь на связи все время, поэтому отвечаю очень быстро в любое время суток 

Готова с головой погрузиться в решение задач по вашему блогу  

Уверенность 

Грамотная речь на случай переговоров

Полностью возьму на себя рутинную работу 

Буду рада ,если вас заинтересовало мое предложение)