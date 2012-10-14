Разработка электронных курсов, педагогический дизайн.

Более 15 лет работаю в области дистанционного обучения. Занималась разработкой и внедрением систем дистанционного обучения, сейчас специализируюсь на разработке электронных курсов. В качестве разработчика работала с компаниями "М.видео", "Детский мир", "РЖД", "Крок", "SRC" и многими другими. Принимала участие в конкурсах разработчиков курсов, организованных компанией WebSot и занимала призовые места. Работаю с редактром электронных курсов Courselab, иллюстрации к курсам делаю в Photoshop.