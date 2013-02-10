Оленька Ymnica-krasavicaYmnica-krasavica
40 летУкраина/Никополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
На сайте новичок, но копирайтером работаю около года
Доброго времени суток!
Много о себе говорить не буду.
Копирайтером работаю около года, довольно успешно)
Мой стиль: легкий, с маленькой долей юмора (если надо). Тексты написаны грамотно, интересно, информативно. Уникальность моих текстов всегда будет не меньше 95-97%.
Мои примеры работ здесь:
на бирже Etxt - портфолио - http://www.etxt.ru/olga545vlad.html)
на contentmonster.ru - потфолио - http://contentmonster.ru/user/portfolio)
журналист на сайте http://novorozhdennui.ru/, предоставляю ссылку на мою RSS ленту статей http://novorozhdennui.ru/user/Olga545vlad/rss.xml
Свободно владею русским, украинским и английским языками.
Портфолио
- Дизайн окон154 просмотра
- Модульные здания из блок-контейнеров174 просмотра
- GPS-навигатор для автомобиля155 просмотров
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#1650
Переводы
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от $3
от 1 дня
#4339
Копирайтинг
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#7730