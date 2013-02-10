На сайте новичок, но копирайтером работаю около года

Доброго времени суток!

Много о себе говорить не буду.

Копирайтером работаю около года, довольно успешно)

Мой стиль: легкий, с маленькой долей юмора (если надо). Тексты написаны грамотно, интересно, информативно. Уникальность моих текстов всегда будет не меньше 95-97%.

Мои примеры работ здесь:

на бирже Etxt - портфолио - http://www.etxt.ru/olga545vlad.html)

на contentmonster.ru - потфолио - http://contentmonster.ru/user/portfolio)

журналист на сайте http://novorozhdennui.ru/, предоставляю ссылку на мою RSS ленту статей http://novorozhdennui.ru/user/Olga545vlad/rss.xml

Свободно владею русским, украинским и английским языками.