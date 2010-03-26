Yna

Ольга Лысенко Yna

 
38 летУкраина/Одесса
15 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

- знание программ Adobe Photoshop CS2, 3ds Max 9, Hermitage, Ambiente,

язык разметки HTML.

- базовый английский

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Ответственность, аккуратность, старательность, продуктивность, исполнительность.

HTML3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Vladimirton
Владимир 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
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Задание выполнилы быстро и качественно!
Было приятно с Вами сотрудничать! Обращайтесь :)
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juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
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Ольга работает быстро и выдаёт качественный продукт. Рекомендую и буду обращаться ещё.
Было приятно сотрудничать с этим заказчиком. Его отношения строятся на доверии, перевёл деньги в процессе работы. Присоединяюсь к перечисленным качествам в других его отзывах. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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