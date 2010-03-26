Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнилы быстро и качественно!
Ответный отзыв
Было приятно с Вами сотрудничать! Обращайтесь :)
$10
10 баллов
14 лет назад
Ольга работает быстро и выдаёт качественный продукт. Рекомендую и буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать с этим заказчиком. Его отношения строятся на доверии, перевёл деньги в процессе работы. Присоединяюсь к перечисленным качествам в других его отзывах. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!