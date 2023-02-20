Художник Иллюстратор
Рисую иллюстрации, портреты, арты, фан-арты в мультяшном, реалистичном и графическом стилях. Иллюстрации любого типа и размера в Adobe Photoshop.
Так же предлагаю услуги фоторедактора, создание коллажей, логотипов в формате PNG
С графическим планшетом работаю около 3-х лет, рисую - 7, к работе отношусь ответственно, выполняю всё в поставленный срок за справедливо назначенную и обговорённую стоимость.
Всё зависит от ваших пожеланий.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Анименет просмотров
- Разработка вашего персонажанет просмотров
- Портретнет просмотров
- Фан-артнет просмотров