Web-дизайн, который работает! Яркие продуманные сайты с акцентом на потребителя

Как я работаю:

Внимательно изучаю задачу, стараюсь максимально погрузиться в предмет разработки. Здесь иногда я прибегаю к помощи своих заказчиков, ведь тематика проектов бывает самой разной: от простых («строительство бань на Селигере» или «финансовые микрозаймы») до таких специфических, как «размножение икромечущих рыб» или «устранение плесени в промышленных сооружениях». И, само собой разумеется, я как дизайнер не могу разбираться во всем этом многообразии тем. Впрочем, каждый раз погружаясь в тот или иной проект, я становлюсь немного то строителем, то банкиром, то доставщиком пиццы — и это здорово!

Прошу заполнить простой бриф и задаю уточняющие вопросы. Я разработал свой вариант брифа — он короткий и понятный простому человеку, не разбирающемуся в дизайне. Однако, он помогает мне на 85% составить представление о результате, который нужен клиенту. Оставшиеся 15% я закрываю уточняющими вопросами, которые касаются задачи, но остались не освещенными в брифе. Если у заказчика возникают затруднения с заполнением брифа, я всегда готов обсудить проект голосом по скайпу или телеграму.

ДИЗАЙН – первое, что увидит ваш клиент на вашем сайте. Именно дизайн поможет сделать простого посетителя вашим покупателем.

Работая со мной, вы получите эффективный и одновременно яркий, эмоциональный дизайн сайтов в любой стилистике от минимализма до промо.

Почему клиенты выбирают меня:

1) Опыт. Занимаюсь веб-дизайном и маркетингом

2) Есть ИП. Удобные способы оплаты, включая безналичный расчет с договором и полным пакетом документов для вашей бухгалтерии.

3) Я частный разработчик, а не студия. Мы с вами обсудим все детали проекта напрямую, при работе со мной вам не нужно платить менеджерам и посредникам. Я не беру много заказов и могу уделить вашему проекту все свое время.

4) Исправления не ограничены и бесплатны до полного принятия.

Чтобы заказать у меня проект пишите:

Telegram: @Just_Friend16

e-mail: [email protected]