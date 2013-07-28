Оператор ПК, редактор, модератор

Знание ПК: ОператорПК: MicrosoftOffis, Internet, звуковых редакторов(WaveLab, SoundForg,RadioPro,Nero), AlphaPro, FoxPro,1С Предприятие, есть опыт модерирования сайтов (www.Novochek.ru,Rostov.ru(2000-2001г.г)

Опыт работы с рекламой, медиапланами, промо-материалами.

Личные качества: Коммуникабельность, ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, легко обучаема, исполнительность, добросовестность.

Дополнительная информация: Наличие свободного времени, безлимитный выход в интернет. Могу быть полезна в качестве модератора, контент-менеджера, корректора, редактора.