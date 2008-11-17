Опыт

Знаю язык программирования PHP, владею MySQL и успешно применяю их, разрабатывая Web-приложения на их базе. Разработал собственную Систему управления содержимым сайта (CMS). Знаю кроме того языки С++, Visual Basic 6.0, HTML.

Владею JavaScript, CSS, HTML, PhotoShop, HomeSite, Dreamweaver MX

На данных сайтах была внедрена система управления содержимым, позволяющая без труда редактировать визуальную информацию.

http://www.co-training.ru

http://www.dari-yuga.ru

http://aapg-gubkin.h17.ru

Оптимизация и доработка

http://www.mpvideo.org- перевод сайта в динамическую форму

http://www.realdvd.ru – доработка магазина

http://www.arhivmebel.ru – внедрение системы управления содержимым

http://www.minus-pro.ru–создание административной части

http://www.akyakin.info - скрипты и дизайн

Могу

• Создавать с нуля любые проекты, люблой сложности

• Редактировать и переделывать шаблоны

• Работать с растровой и векторной графикой

• Переводить сайты в динамический вид

• Оптимизировать сайты

• Поддерживать и совершенствовать сайты

• Раскручивать и регистрировать в каталогах

• Работать с хостингом