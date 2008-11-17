Опыт
Знаю язык программирования PHP, владею MySQL и успешно применяю их, разрабатывая Web-приложения на их базе. Разработал собственную Систему управления содержимым сайта (CMS). Знаю кроме того языки С++, Visual Basic 6.0, HTML.
Владею JavaScript, CSS, HTML, PhotoShop, HomeSite, Dreamweaver MX
На данных сайтах была внедрена система управления содержимым, позволяющая без труда редактировать визуальную информацию.
Оптимизация и доработка
http://www.mpvideo.org- перевод сайта в динамическую форму
http://www.realdvd.ru – доработка магазина
http://www.arhivmebel.ru – внедрение системы управления содержимым
http://www.minus-pro.ru–создание административной части
http://www.akyakin.info - скрипты и дизайн
Могу
• Создавать с нуля любые проекты, люблой сложности
• Редактировать и переделывать шаблоны
• Работать с растровой и векторной графикой
• Переводить сайты в динамический вид
• Оптимизировать сайты
• Поддерживать и совершенствовать сайты
• Раскручивать и регистрировать в каталогах
• Работать с хостингом