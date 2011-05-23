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Отзывы заказчиков
$300
9 баллов
10 лет назад
Не рекомендую, потому что сам его загрузил работой на все свободное время.
Ответный отзыв
Хорошо поставленная задача, полное соблюдение договорённостей. Отличный заказчик, буду рад продолжить работу с ним.
$5
10 баллов
12 лет назад
Юрий не просто нарисовал визитку по ТЗ, но и обыграл идею настолько интересно и необычно .. Ну, просто здорово! Очень талантливый, яркий дизайнер, рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно поработали. Больше всего порадовала беседа, заказчик был честен, а это более чем важно.
$245
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Комуникация на высшем уровне.
Ответный отзыв
Хорошо составленное техническое задание, всё было предельно ясно и понятно с первого ознакомления.
$100
7 баллов
13 лет назад
Несмотря на нестандартность задачи, Юрий быстро уловил суть и предложил варианты решения. Работа делалась быстро, все время в процессе поддерживалась связь по скайпу. Очень ответственный и лояльный человек, делал всегда даже чуть больше чем от него требовалось, спокойно реагировал на постоянные изменения и дополнения, не уставал переделывать одно и тоже по нескольку раз до полного удовлетворения клиента :)
Ответный отзыв
Толковый заказчик. Грамотно ставит задачи, своевременно и достойно оплачивает работу.
$70
10 баллов
13 лет назад
Все доработал, как требовалось. Работаю не в первый раз.
Ответный отзыв
Всегда приятно сотрудничать. Грамотно поставленные задачи, своевременная оплата.