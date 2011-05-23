Несмотря на нестандартность задачи, Юрий быстро уловил суть и предложил варианты решения. Работа делалась быстро, все время в процессе поддерживалась связь по скайпу. Очень ответственный и лояльный человек, делал всегда даже чуть больше чем от него требовалось, спокойно реагировал на постоянные изменения и дополнения, не уставал переделывать одно и тоже по нескольку раз до полного удовлетворения клиента :)