York

Юрий York

 
37 летБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Большой опыт работы в рекламе

Решение нестандартных задач на JavScript, CSS.

Мобильные решения.

Полное соблюдение стандартов W3C (валидный код).

Разработка собственных плагинов для Web-интерфейсов.

Работа с 1С Битрикс.

CSSБитрикс
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Отзывы заказчиков
visit1
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
9 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта поиска авиабилетов.
Не рекомендую, потому что сам его загрузил работой на все свободное время.
Хорошо поставленная задача, полное соблюдение договорённостей. Отличный заказчик, буду рад продолжить работу с ним.
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Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать визитку (идея готова)
Юрий не просто нарисовал визитку по ТЗ, но и обыграл идею настолько интересно и необычно .. Ну, просто здорово! Очень талантливый, яркий дизайнер, рекомендую.
Приятно поработали. Больше всего порадовала беседа, заказчик был честен, а это более чем важно.
Ответный отзыв
ongaku
Иванов 
42 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$245
10 баллов
13 лет назад
Удобный дизайн интернет магазина.
Работа выполнена быстро и качественно. Комуникация на высшем уровне.
Хорошо составленное техническое задание, всё было предельно ясно и понятно с первого ознакомления.
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jarik31
Юрий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$100
7 баллов
13 лет назад
Доработка шаблона на WordPress под продающий сайт
Несмотря на нестандартность задачи, Юрий быстро уловил суть и предложил варианты решения. Работа делалась быстро, все время в процессе поддерживалась связь по скайпу. Очень ответственный и лояльный человек, делал всегда даже чуть больше чем от него требовалось, спокойно реагировал на постоянные изменения и дополнения, не уставал переделывать одно и тоже по нескольку раз до полного удовлетворения клиента :)
Толковый заказчик. Грамотно ставит задачи, своевременно и достойно оплачивает работу.
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visit1
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта whycry.ru
Все доработал, как требовалось. Работаю не в первый раз.
Всегда приятно сотрудничать. Грамотно поставленные задачи, своевременная оплата.
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