Просування ютуб каналу - YouTubeBro

Привіт, я Рост, стратег і продюсер, засновник YouTubeBro www.youtubebro.in.ua

Вже 8 років я займаюся просуванням каналів на YouTube, налаштовую ідеальні процеси запуску та управління каналами.

Я зібрав глобальну команду експертів, але моя команда не сидить в офісі. Ми працюємо там, де це потрібно вашому бізнесу. Ми працюємо віддалено, забезпечуючи високу якість проєкту без додаткових витрат на офісні приміщення та операційні процеси. Такий формат дозволяє навіть невеликим компаніям або спікерам отримати доступ до інструментів просування на YouTube і вивести свої продажі на якісно новий рівень.

Що ми можемо:

- Розробка контенту та маркетингової стратегії для YouTube, запуск каналів з нуля.

- Аудит, виявлення помилок та аналіз точок зростання з рекомендаціями для існуючих каналів.

- Організація виробництва та постпродакшну, підбір власних талантів, розповсюдження контенту на YouTube та в соціальних мережах.

- Консультації для авторів і брендів у всіх сферах, пов'язаних з YouTube і виробництвом відеоконтенту.

Чому ми дешевші та ефективніші?

- Ми не утримуємо постійну внутрішню команду. Ми платимо виконавцям за якісно виконану роботу.

- Крім того, у нас немає офісу! Наші операційні витрати мінімальні.

- Ми можемо зібрати команду для вашого проєкту в будь-якій точці світу або знайти фахівця всередині компанії.

- Ми маємо великий досвід у створенні якісних віддалених процесів.

- Наша система підбору виконавців може заощадити вам 10% - 20% бюджету.

- Наші співробітники мотивовані, креативні та цінують можливість бути частиною команди YouTubeBro.