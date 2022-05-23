Юна Венкина Younic_00Younic_00
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Мне нравится платформа Tilda и я создаю сайты, получая при этом удовольствие. Стандартные блоки позволяют сделать логические сайты и решают ряд технических вопросов. Но в каждом проекте я работаю с ZeroBlock, которые открывают практически безграничные возможности дизайна и решений сложных задач.
Работаю в соответствии с существующими гайдбуком/брендбуком компании, могу помочь в разработке логотипа, фирменного стиля, отрисовать графические элементы (имею диплом графического дизайнера).
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