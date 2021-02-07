Your_Worker_Ali

Тот самый человек, что жить не может без работы

Трудолюбива и надежна. Сделано все будет в срок, учтены пожелания. Берусь за интересные и не совсем работы, в выполнении которых я действительно уверенна. Высокий уровень соображения, не тормоз)

Я студентка экономического факультета, средний уровень английского. Очень творческая, помогу решить нестандартно вопрос. Прошла курс графической визуализации данных. Практикуюсь в Экселе. Хорошо развита логика, изобретательность и креативность. Я уверенна, что могу стать вашим постоянным партнером)

Зарегистрировалась на сайте, чтобы проводить время с пользой для себя и других. Мне приятно, когда люди благодарны за хорошо сделанную мною работу