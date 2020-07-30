Your_death_13

Копирайтинг/Рерайтинг + творческие задания (стихи, проза)

Меня зовут Юлия.

На сегодняшний день в моем портфолио есть несколько десятков работ по копирайтингу и рерайтингу текстов. Уникальность статей в большинстве своем составляет 100%, так как я пишу статьи самостоятельно.

Со своей стороны, гарантирую грамотность, оперативность, не имею проблем с пунктуацией.

Могу предложить творческие услуги (написание прозы, поэзии, сценариев), в этом у меня есть огромный опыт.

P.S. С моим портфолио можно ознакомиться здесь: https://yadi.sk/i/EsuGXp6gsLE_Pw