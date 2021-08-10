Yourvictory

Виктория Селиванова YourvictoryYourvictory
21 годРоссия/Верещагино
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Доброго времени суток! Спасибо тебе, за то, что обратился именно ко мне! Я тебя не подведу.
Я полна креативных и оригинальных идей! Готова воплощать их в жизнь вместе с тобой.
Расскажу немного о себе, чтобы ты понимал , о чем я говорю)
С 8 лет пишу стихи, а с 13 лет песни. Немного рисую, и имею приятный поставленный голос, благодаря ежедневным тренировкам вокала. Читаю литературу абсолютно разных жанров, для пополнения словарного запаса и развития памяти.
Имею хороший вкус в одежде и умею грамотно сочетать палитры цветов.
Буду рада помочь тебе, мой друг, и стану генератором идей для реализации твоих мыслей.
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