Yourvictory

Доброго времени суток! Спасибо тебе, за то, что обратился именно ко мне! Я тебя не подведу.

Я полна креативных и оригинальных идей! Готова воплощать их в жизнь вместе с тобой.

Расскажу немного о себе, чтобы ты понимал , о чем я говорю)

С 8 лет пишу стихи, а с 13 лет песни. Немного рисую, и имею приятный поставленный голос, благодаря ежедневным тренировкам вокала. Читаю литературу абсолютно разных жанров, для пополнения словарного запаса и развития памяти.

Имею хороший вкус в одежде и умею грамотно сочетать палитры цветов.

Буду рада помочь тебе, мой друг, и стану генератором идей для реализации твоих мыслей.