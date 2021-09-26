Качественный монтаж и подготовка контента 🎥

Здравствуйте, меня зовут Александр.

С удовольствием помогу вам с монтажем

и подготовкой контента.

Опыт более 5 лет.

Что делаю:

⚙ Синхронизация видео и аудио

⚙ Линейный монтаж, нарезка

⚙ Субтитры

⚙ Заставки

⚙ Цветокоррекция

⚙ Удаление лишних объектов

⚙ Работа с хромакеем

⚙ Превью для видео

Мой арсенал программного обеспечения:

Adobe Premiere Pro✔️

Adobe After Effects ✔️

Adobe Photoshop ✔️

DaVinci Resolve ✔️

Audacity ✔️

Мои контакты:

Telegram - @alexbidon

Почта - [email protected]