Качественный монтаж и подготовка контента 🎥
Здравствуйте, меня зовут Александр.
С удовольствием помогу вам с монтажем
и подготовкой контента.
Опыт более 5 лет.
Что делаю:
⚙ Синхронизация видео и аудио
⚙ Линейный монтаж, нарезка
⚙ Субтитры
⚙ Заставки
⚙ Цветокоррекция
⚙ Удаление лишних объектов
⚙ Работа с хромакеем
⚙ Превью для видео
Мой арсенал программного обеспечения:
Adobe Premiere Pro✔️
Adobe After Effects ✔️
Adobe Photoshop ✔️
DaVinci Resolve ✔️
Audacity ✔️
Мои контакты:
Telegram - @alexbidon
Почта - [email protected]
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