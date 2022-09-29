работаю на результат!!
опыт работы 13 лет
решаю вопросы гражданские, административные любых сложностей (оформление квартиры, земельных участков и иных видов имущества);
Представительство в судах, грамотное составление исковых или иных спец документах ;
Сопровождение бизнеса;
Помогу в вопросах социальной сферы а также в вопросах связанных с назначением пенсии(признание стажа, расчет пенсии и тд);
Разбираюсь в вопросах миграционной деятельности(оформление патентов, гражданство и т д)
Я против войны в Украине!