работаю на результат!!

опыт работы 13 лет

решаю вопросы гражданские, административные любых сложностей (оформление квартиры, земельных участков и иных видов имущества);

Представительство в судах, грамотное составление исковых или иных спец документах ;

Сопровождение бизнеса;

Помогу в вопросах социальной сферы а также в вопросах связанных с назначением пенсии(признание стажа, расчет пенсии и тд);

Разбираюсь в вопросах миграционной деятельности(оформление патентов, гражданство и т д)